UNESCO cere rapid stabilirea limitei de vârstă pentru utilizarea inteligenţei artificiale de către elevi

14:30

În perioada 1 – 16 septembrie, în Republica Moldova se va desfășura Campania „Ziua Mondială a Curățeniei 2023”. Această campanie are ca scop creșterea... The post Toți cetățenii sunt îndemnați să se alăture Campaniei „Ziua Mondială a Curățeniei 2023” appeared first on Expresul.