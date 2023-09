Mercedes căutat de autoritățile din Belgia – depistat la vama Sculeni. Cui aparținea

08:00

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că Republica Moldova are toate șansele pentru a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Potrivit șefului Legislativului, decizia finală va fi luată de liderii Uniunii Europene în funcție de rezultatele implementării celor nouă recomandări ale Comisiei Europene și în funcție de concluziile politice ale […]