„Catastrofă agricolă“: Fermierii din sudul țării prognozează o recoltă mică și acuză Guvernul că ar apăra interesele unor „magnați”

17:40

Cel puțin 16 oameni au murit, iar alți 31 au fost răniți, în urma unui atac masiv cu rachete asupra unei piețe locale din orașul ucrainean Konstantinovka. Autoritățile ucrainene susțin că numărul victimelor ar putea crește, în contextul în care sub dărâmături s-ar mai afla oameni, scrie Ukrainskaia Pravda. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a […]