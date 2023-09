video, audio | Doi bărbați, arestați pentru șantajul unui șofer de taxi, cerând 170.000 de lei

14:20

Un bărbat din Chișinău a fost reținut, pentru 72 de ore, de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, într-un dosar de trafic de influență, care include mai multe episoade. Bănuitul a fost prins în flagrant în momentul în care a primit 8000 de euro de la denunțător. Potrivit oamenilor legii, în …