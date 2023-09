LIVE: Audieri publice pe subiectul asigurării securității rutiere în Republica Moldova pe parcursul perioadei 2020-2023

10:00

Comisia Electorală Centrală anunță că începând cu ziua de mâine, 6 septembrie 2023, începe perioada de desemnare a candidaților la funcțiile elective pentru circumscripțiile de nivelul II (consiliile raionale, consiliile municipale, primarii municipiilor Chișinău și Bălți). Conform prevederilor Codului electoral, desemnarea candidaților are loc după constituirea consiliilor electorale de circumscripție, dar nu mai devreme de ... Liber pentru partide, blocuri electorale și candidați independenți să-și desemneze candidații la funcțiile elective la alegerile locale din 5 noiembrie The post Liber pentru partide, blocuri electorale și candidați independenți să-și desemneze candidații la funcțiile elective la alegerile locale din 5 noiembrie appeared first on Politik.