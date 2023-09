„Mai puțin să ne plângem și mai mult să lucrăm, ajută”. Igor Grosu, despre nemulțumirile Veronicăi Dragalin

16:50

Deputații se convoacă pe 7 septembrie în prima ședință plenară din noua sesiune parlamentară. Ordinea de zi a acesteia a fost aprobată la ședința de astăzi a Biroului permanent. Deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de lege privind etichetarea produselor cu impact energetic și inițiativa legislativă care va facilita dezvoltarea proiectelor de infrastructură energetică.