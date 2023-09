Accidentul de la Hâncești: Angajatul „Fulger” s-ar fi prezentat singur la poliție, după ce a fugit de la fața locului

11:40

Guvernul Republicii Moldova va încheia un Memorandum de înțelegere cu Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică. Astăzi, membrii Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor în acest sens, comunică Moldpres.