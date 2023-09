Horoscopul zilei de astăzi – 8 septembrie

14:40

România ar putea alimenta cu energie electrică Republica Moldova, la iarnă, iar Transgaz tocmai a devenit operatorul de transport gaze al țării vecine, în condițiile în care țara noastră exportă deja gaze pe sub Prut și asigură tranzitul altor gaze prin Dobrogea, tot pentru moldoveni. Mai mult, OPCOM, operatorul bursei de energie din România, a […]