Formația feminină Agarista a disputat un singur meci în preliminariile din Liga Campionilor

În perioada 7 - 10 septembrie 2023, Galeria Ivan și Galeria Sandwich vor reprezenta România, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Viena, la cel mai important târg de artă contemporană din Austria - „viennacontemporary”. Galeria Ivan va participa la târg cu lucrările a trei artiști români: Giulia Crețulescu, Gavril Pop și Florina Coulin, iar Galeria Sandwich va prezenta lucrările artistului român Cristian Răduță, respectiv instalația „Every Flower has its own dream”, formată din 10 sculpturi din aluminiu turnat.