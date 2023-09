ULTIMA ORĂ: Igor Grosu o avertizează pe Veronicăi Drăgălin precum că are prea multe “emoții”

12:10

Pedagogii din Republica Moldova solicită majorarea salariului mediu al cadrelor didactice cu circa 20%, până la nivelul celui mediu pe economie – de circa 11 500 lei. În caz contrar, sunt luate în calcul acțiuni de protest și chiar grevă. Declarația a fost făcută de către Ghenadie Donos, președinte al Federației Sindicale a Educației și […] The post Profesorii cer creșteri salariale de 20% și se pregătesc de proteste appeared first on Omniapres.