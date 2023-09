Maia Sandu salută rezoluțiile adoptate de Parlamentul Italiei în sprijinul integrării europene

11:30

Ludmila Pîrău din satul Lăpușna, raionul Hîncești, este pasionată de flori. Are în colecția sa 160 de specii de trandafiri de diferite culori, de la alb și roz, pînă la mov și albastru. Aceste specii înfloresc pe tot parcursul verii, pînă la mijlocul toamnei.„Trandafirul japonez este unul dintre cei mai parfumați. Am și Trandafirul-bujor – cu petale mășcate, de culoare roz și are și o arom