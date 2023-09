Soluția M-DOC de la Moldcell, acum disponibilă și pentru clienții și partenerii externi

14:50

Republica Moldova va mai denunța trei acorduri cu Comunitatea Statelor Independente (CSI) și unul cu Federația Rusă. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Parlamentului de la Chișinău, pe 6 septembrie. Membrii Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană au aprobat, pe 6 septembrie, avizele consultative privind denunțarea a trei acorduri încheiate pe platforma CSI și […]