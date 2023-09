Modificările la Codul Educației privind numirea șefilor de direcții raionale de învățământ atacate la Curtea Constituționale

20:50

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul ex-președintelui Igor Dodon, cercetat penal, privind prelungirea măsurii preventive obligare de a nu părăsi țara. Hotărârea judecătorească, pronunțată pe 29 august, a fost făcută public pe 4 septembrie. „Respinge ca inadmisibil recursul declarat de către avocatul Balan Petru, în numele inculpatului Dodon Igor, împotriva încheierii Curții Supreme ... CSJ a decis – Igor Dodon are interdicție de a părăsi țara