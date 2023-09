CJI și European Implementation Network și-au formalizat angajamentul să contribuie la implementarea hotărârilor CtEDO privind încălcarea libertății de exprimare

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și European Implementation Network (EIN) și-au confirmat angajamentul să colaboreze pentru a contribui la implementarea hotărârilor CtEDO privind încălcarea libertății de exprimare, precum și să promoveze acest drept fundamental în Republica Moldova. Memorandumul de înțelegere a fost semnat de directoarea executivă a CJI, Nadine Gogu, și managera INI, Ioulietta Bisiouli.… The post CJI și European Implementation Network și-au formalizat angajamentul să contribuie la implementarea hotărârilor CtEDO privind încălcarea libertății de exprimare first appeared on CJI.

