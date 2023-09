Consiliul Superior al Magistraturii are doi membri noi: Despre cine este vorba

10:40

Guvernul a aprobat miercuri, 6 septembrie, demiterea secretarului de stat din cadrul Ministerului de Interne, Igor Trofimov, după atacul de la Aeroport din 30 iunie. Ministrul Efros i-a adus mulțumiri lui Trofimov pentru contribuția adusă fără să precizeze cauza demiterii. „Îi mulțumesc pentru aportul adus în cadrul MAI", a spus …