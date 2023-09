Reacția NATO, după ce au fost găsite bucăți dintr-o dronă rusească în România

12:50

Preşedintele turc, Recep Erdogan merge luni în Rusia pentru a discuta cu Vladimir Putin despre reluarea acordului privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră. Discuţiile vor avea loc la Soci. Prima întâlnire a lui Erdogan cu Putin de după octombrie anul trecut are loc în contextul în care forţele ruseşti încearcă să limiteze o ... Erdogan se întâlnește cu Putin la Soci – Miza întrevederii dintre cei doi The post Erdogan se întâlnește cu Putin la Soci – Miza întrevederii dintre cei doi appeared first on Politik.