Balonul de Aur 2023: Nominalizații și marile absențe

15:00

Rețelele de transport a gazelor din Republica Moldova vor fi operate de către Vestmoldtransgaz, deținută de Transgaz România și BERD. O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit ministrului Energiei, Victor Parlicov, între Moldovatransgaz – compania-fiică a Moldovagaz, și Vestmoldgaz a fost …