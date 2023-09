Dronele rusești lovesc din nou infrastructura portuară ucraineană

13:20

„Prima dată a venit singură, am vorbit față în față. Mi s-a părut că vorbește cam greu, dar am zis că va fi bine. A doua zi, a venit cu copilul. Și eu, și asistenta medicală am văzut cum comunică cu copilul. Au fost niște momente care ne-au pus în gardă: copilul spunea ceva, ea nu înțelegea ce spune. Era vorba de postul de ajutor de educator la creșă, unde copiii au nevoie să-i înțelegi, să-i auzi. Dacă era vorba despre o altă funcție, care nu necesită comunicarea cu copiii, să zicem la bucătări...