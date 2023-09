Un nou ajutor de 1 miliard de dolari: Washingtonul va furniza Ucrainei muniții cu uraniu sărăcit

10:40

Microsoft are intenția de a actualiza WordPad și intenționează să îl elimine dintr-o viitoare versiune a sistemului de operare Windows, conform informațiilor puse la dispoziție inițial de publicația The Verge, scrie Playtech. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Compania de software va recomanda în schimb utilizarea Microsoft Word, procesorul său de texte cu plată, care a oferit … The post Windows 11 se schimbă, din nou. La ce aplicație populară renunță și de ce first appeared on ZUGO. Articolul Windows 11 se schimbă, din nou. La ce aplicație populară renunță și de ce apare prima dată în ZUGO.