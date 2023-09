Horoscop 7 septembrie – PEŞTI – se poate să vă puneţi şi ultima semnătură pe un contract

08:30

Un sergent ucrainean a povestit că uneori erau atât de mulți soldați răniți pe câmpul de luptă încât vehiculele care îi evacuau treceau din greșeală peste cadavre. Sergentul, Vladislav Ruziev, în vârstă de 28 de ani, s-a numărat printre soldații ucraineni care au declarat pentru The New York Timescă că au fost traumatizați de ceea […]