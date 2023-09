VIDEO Rușii susțin că regiunea Moscovei a fost atacată din nou: și la Rostov ar fi ajuns drone 

20:30

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu efectuează o vizită oficială la București. Oficialul s-a întâlnit cu șeful Cancelariei prim-ministrului României, Alexandru Ghimpu. „Am vorbit despre prioritățile noastre la minister și proiectele de infrastructură la care lucrăm împreună pentru a reconstrui Moldova și a o interconecta cu România, cu Uniunea Europeană. În mod special, am […] The post FOTO Andrei Spînu se află la București: a discutat cu șeful Cancelariei despre proiectele de infrastructură care vor lega Moldova de România appeared first on NewsMaker.