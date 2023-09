Reacția NATO: „Monitorizăm îndeaproape situaţia din România”

14:30

Renato Usatîi îndeamnă oamenii notorii, artiștii din Republica Moldova să participe la compunerea unui nou al Republicii Moldova, astfel ca atunci când îl vor asculta, să se ridice o întreagă țară în picioare. Am ascultat Imnul Republicii Moldova de mai multe ori. Apoi am ascultat Imnurile vecine noștri – a Ucrainei, a României, am ascultat […] The post Renato Usatîi: Avem un Imn care nu spune nimic despre Republica Moldova appeared first on Omniapres.