Gazprom contestă rezultatele auditului Republicii Moldova și promite să-și apere drepturile

10:20

Moldovagaz a primit rezultatele auditului datoriei istorice a companiei către SAP „Gazprom”, realizat de „Wikborg rein advokatfirma” AS împreună cu „Forensic risk alliance and Co” în interesul Agenției Proprietății Publice a Republicii Moldova abia astăzi, 6 septembrie, la orele 09.00. Ca urmare, întreprinderea actualmente nu poate să se pronunțe referitor la constatările, concluziile și aprecierile […] Articolul Reacția Moldovagaz la auditul datoriei: Am furnizat toate informațiile solicitate pe principii de confidențialitate apare prima dată în Bani.md.