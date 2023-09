Ex-consilier al MAI, despre raportul de la AIC: Lipsă de transparență

19:00

Alimentele din supermarketurile din Italia s-au scumpit cu peste 12% în decurs de un an, prețurile fiind de aproape cinci ori mai ridicate decît cu un an înainte, a declarat asociația națională de consumatori Altroconsumo."Cifrele dezvăluite de analiza Altroconsumo privind prețurile din supermarketuri în acest an sînt alarmante: în 1.203 puncte de vînzare, prețurile au crescut cu 12,6% față de