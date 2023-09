23:10

Sorana Cîrstea, calificare magistrală în sferturi la US Open pentru prima oară în carieră! A făcut instrucție cu campioana olimpică Belinda Bencic și continuă parcursul de vis la New York Sorana Cîrstea a obținut în această seară calificarea în sferturile de finală de la US Open pentru prima dată în carieră. Sportiva din România a ... Sorana Cîrstea în sferturi la US Open – Victorie sublimă a româncei în fața campioanei olimpice, Belinda Bencic