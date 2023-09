Partidul “Șansă” a anunțat crearea Consiliului de experți și a prezentat președintele acestuia

15:00

Cu ocazia începutului noului an de studii, Renato Usatîi adresează tuturor elevilor, studenților, părinților, profesorilor și educatorilor cele mai sincere și calde urări. Fiind cea mai emoționantă sărbătoare care unește copiii și adulții, această zi marchează o nouă etapă în formarea viitorului nostru comun. Pentru mine ea se asociază, în primul rând, cu careul solemn, […]