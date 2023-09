Zgârciții bogați și săracii cărora le crește numărul

11:50

Acum un an, publicăm acest minunat interviu cu Acad. Mihai Cimpoi, personalitatea care are răspuns la toate întrebările. Îl reluăm nu pentru a demonstra cât de ingenioși am fost noi cu întrebările noastre, ci pentru a ne convinge încă o dată că Omul Cimpoi, acest munte de știință și cultură, are un șarm aparte, este […]