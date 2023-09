O femeie din Belgia care trebuia să fie eutanasiată a fost până la urmă sufocată cu o pernă de asistentele medicale

17:40

Cel puțin 16 persoane au fost ucise și alte 28 au fost rănite într-un atac cu rachete asupra orașului ucrainean Kostiantynivka. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că cei uciși sunt „oameni nevinovați" și a avertizat că numărul morților ar putea crește, transmite BBC. ️ Russian occupiers hit the central market in #Kostyantynivka. There were …