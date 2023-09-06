LA AEROPORTUL CHIŞINĂU A FOST FINALIZATĂ REABILITAREA PISTEI PRINCIPALE

Infotag, 6 septembrie 2023 17:00

LA AEROPORTUL CHIŞINĂU A FOST FINALIZATĂ REABILITAREA PISTEI PRINCIPALE

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