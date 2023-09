Deputații revin în plenul Parlamentului. Subiectele care vor fi examinate în prima ședință din noua sesiune

16:10

La câteva luni de la lansarea Programului guvernamental „373”, autoritățile au anunțat că au fost acordate împrumuturi de 100 de milioane de lei pentru 40 de întreprinderi. Potrivit reprezentanților Guvernului au beneficiat de avantajele creditelor companii din Chișinău, Ungheni, inclusiv UTA Găgăuzia. Pe 5 septembrie, reprezentanții Guvernului au declarat că în prezent „companii din mai […] The post Programul „373”: companii din Chișinău, Ungheni, inclusiv Găgăuzia au beneficiat de credite appeared first on NewsMaker.