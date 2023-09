Capitalul social al CFM va fi majorat

19:30

Sute de mii de profesori protestează în Coreea de Sud după sinuciderea unei învăţătoare, care a fost pusă pe seama poverii care apasă asupra educatorilor într-o ţară cunoscută pentru sistemul său de învăţământ cu standarde ridicate, relatează Hotnews. Până la 200.000 de protestatari au participat la un miting sâmbătă, potrivit Federaţiei coreene a asociaţiilor de profesori. About 50,000 teachers rallied in Seoul over harassment from parents and students. They are demanding better protection of t...