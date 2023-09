Un băieţel de 10 ani a stat o noapte întreagă într-un copac pentru a scăpa de inundaţiile devastatoare din Spania

09:20

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Republica Moldova a anunțat că va prelua în curând gestionarea serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112. Anunțul a fost făcut luni, 4 septembrie, de către ministrul afacerilor interne, Adrian Efros, în cadrul unei conferințe de presă.