FOTO Parcursul european al Moldovei, abordat la București. Iohannis, după întrevederea cu Sandu: „O discuție foarte bună”

Bună ziua, tipule de la IT! Te-ai săturat de conferințe plictisitoare, de discursuri banale și de agende în dar? CyberJam este aici pentru a-ți arăta cum vor cu adevărat să petreacă profesioniștii din domeniul IT! Pregătește-te pentru o petrecere unică în domeniul tău. Pe 30 septembrie, la ora 19:00, pe scena închisă Arena Draft , va avea loc CyberJam, unde vă așteptăm pentru: Turneu Mortal Kombat cu premiul cel mare — Playstation 5! Participă la bătălii […]