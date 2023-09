„Un condamnat penal se declară patriot”. Oameni care se dau drept angajați ai Primăriei Strășeni ar aduna semnături pentru proiectele lui Șor

11:10

Președintele Comitetului European pentru Extindere NATO, Gunther Fehlinger, a îndemnat Republica Moldova să adere la Alianța Nord-Atlantică și să renunțe la statutul de neutralitate, consfințit în Constituție. Înaltul oficial NATO a lansat invitația pe platforma X, rețea cunoscută anterior sub numele de Twitter. „Chem Moldova europeană să se alăture NATO și să anuleze neutralitatea”, a […] The post Un înalt oficial NATO îndeamnă Moldova să adere la Alianță și să renunțe la neutralitate appeared first on NewsMaker.