Carburanții, mai scumpi joi: Plafonul stabilit de ANRE

Medicii spun că Steve Harwell, 56 de ani, fostul solist al trupei rock Smash Mouth, mai are de trăit doar câteva zile, primind îngrijiri medicale acasă, a transmis duminică managerul trupei. „Deși Steve este încă aici cu noi, din păcate, va fi doar pentru o perioadă scurtă de timp", a …