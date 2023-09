Parlicov: Facem tot posibilul ca să dăm temei ANRE să reducă tarifele la gaz

09:10

Liderul nord-coreean Kim Jong-un intenționează, în septembrie, să viziteze Rusia pentru a discuta cu Vladimir Putin, scrie Meduza cu referire la cotidianul american The New York Times. The New York Times a scris, cu referire la oficialii americani, că Kim Jong-un și Vladimir Putin vor participa la Forumul economic de est, care va avea loc […]