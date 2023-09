Auditul datoriei istorice pretinse de Gazprom. Parlicov: Să recunoști suma înseamnă că fiecare gospodărie este datoare cu $1000

08:30

Atletul moldovean Andrian Mardare a ocupat locul 2 la turneul de Ranking World Athltetics Continental Tour de la Berlin. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Comitetului național olimpic și sportiv din Republica Moldova. Sulițașul Andrian Mardare a înregistrat rezultatul 81.37 metri, fiind întrecut de germanul Julian Weber (84.09). Menționăm că recent, la sfârșitul lunii august, […] The post O nouă victorie pentru sulițașul moldovean Andrian Mardare: a obținut locul 2 la turneul de la Berlin appeared first on NewsMaker.