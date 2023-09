Vine un nou val pandemic? Ce este Pirola, noua mutație Covid-19

19:20

O furtună a provocat marţi, 5 septembrie curent, inundaţii grave în staţiunea bulgară Ţarevo, determinând autorităţile să declare stare de dezastru, a anunţat Direcţia Regională de Interne din Burgas. Another Country flooding. This is Tsarevo in Bulgaria!!#ClimateActionNow pic.twitter.com/8SMAS6hqmp — Volcaholic (@volcaholic1) September 5, 2023 Sirenele de avertizare au fost pornite, îndemnând locuitorii să se […]