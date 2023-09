După întâlnirea cu Putin, Erdogan spune că nu se întrevede „nicio perspectivă de pace la orizont” în privința invaziei ruse din Ucraina

19:50

Punctul de subtraversare a râului Prut Măcărești – Măcărești a fost inaugurat pe 4 septembrie. Datorită proiectului, grădinița din satul Măcărești și peste 350 de gospodării beneficiază, începând de astăzi, de apă potabilă, livrată de întreprinderea ApăVital Iași. Potrivit ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu, urmează și un al doilea punct de subtraversare care […]