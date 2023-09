VIDEO // Proteste fără precedent ale profesorilor din Coreea de Sud, care acuză „teroarea părinților” după sinuciderea unei învățătoare

Sute de mii de profesori protestează în Coreea de Sud după sinuciderea unei învăţătoare, care a fost pusă pe seama poverii care apasă asupra educatorilor într-o ţară cunoscută pentru sistemul său de învăţământ cu standarde ridicate, relatează Hotnews. Până la 200.000 de protestatari au participat la un miting sâmbătă, potrivit Federaţiei coreene a asociaţiilor de profesori. About 50,000 teachers rallied in Seoul over harassment from parents and students. They are demanding better protection of t...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deschide.md