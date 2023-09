Un fotbalist și-a cumpărat cea mai scumpă mașină din lume. Cum arată și cât poate să coste

14:50

Ce meci! Zverev: "Pentru asta trăiesc!" Știm tabloul complet al sferturilor de finală de la US Open 2023 Alexander Zverev, campionul olimpic en titre, s-a calificat în sferturile de finală la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Sportivul german s-a impus în 5 seturi, scor 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, în faţa lui Jannik Sinner, la capătul unui meci-maraton de 4 ore şi 41 de minute, încheiat în noaptea de luni spre marţi, la Flushing Meadows. "Este cel mai lung meci din cariera mea la US...