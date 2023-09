România, alături de Moldova în drumul către aderarea la UE. Ministrul român al Apărării: „Merită acest sprijin”

14:30

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Partidul de guvernământ, Acțiune și Solidaritate (PAS) ar câștiga scrutinul cu puțin peste 24 la sută. Partidul Socialiștilor ar acumula 13,4%. În Parlament ar accede și Partidul „Renaștere”, apropiat politicianului fugar Ilan Șor, cu 8,6 la sută. Urmează Partidul Comuniștilor, cu 3,6 procente, sub pragul electoral. Numărul […] The post Sandu și PAS, versus Dodon, Șor, PSRM și Renaștere: Cum ar arăta tabloul politic în Moldova, dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri appeared first on NewsMaker.