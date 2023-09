Candidaturile Luciei Popescu și a lui Iulian Muntean vor fi propuse în plenul Parlamentului pentru numirea în funcția de membru al CSM

11:00

Astăzi, la începutul noului an școlar, Irina Vlah, fostul Bașcan al autonomiei găgăuze, a transmis un mesaj de încurajare pentru elevi și studenți printr-un video postat pe platforma Facebook. Cu un zâmbet călduros, Irina Vlah a urat elevilor și studenților un an școlar plin de reușite și vise împlinite. „Vă urez tuturor un an școlar […]