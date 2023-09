Adrian Albu: S-au făcut multe lucruri bune în capitală, dar se pot face și mai multe lucruri utile pentru cetățeni

08:40

Beneficiarii de compensații sociale pentru sezonul rece al anului vor fi verificați minuțios la capitolul venituri, proprietăți imobiliare etc., anunță ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. La baza sistemului de compensații stă trei mijloace de verificare, trei tipuri de surse de date, mai spune Alexei Buzu, pentru Agora.