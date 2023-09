Moldovenii vor avea un nou tip de act de identitate: Despre ce este vorba

10:10

Inteligența artificială este pe cale să zguduie piața muncii. Deci, ce ar trebui să facă oamenii acum, pentru a avea un loc de muncă în viitor? The Guardian a adresat această întrebare unor experți, care le oferă tinerilor sfaturi de carieră pentru o lume dominată de AI. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Adolescenții care își … The post Cum să trăiești într-o lume dominată de inteligența artificială? Sfaturile experților first appeared on ZUGO. Articolul Cum să trăiești într-o lume dominată de inteligența artificială? Sfaturile experților apare prima dată în ZUGO.