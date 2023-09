VIDEO Vasile Costiuc: Fata asta trebuie trimisă înapoi în Statele Unite

18:10

Trupele ruse încearcă să contraatace în regiunea ucraineană sud-estică Zaporojie, în împrejurimile satului Verbove, către care trupele Kievului încearcă să înainteze pentru a extinde axa ofensivă în direcţia Mării Azov după ce au revendicat eliberarea satului învecinat Robotine, potrivit declaraţiilor unui purtător de cuvânt militar ucrainean citat joi de agenţia EFE. "Acum operaţiunile în zona […]