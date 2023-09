Moldova va avea propriul sistem de monitorizare aeriană. Nosatîi spune din ce bani va fi procurat

11:40

Siguranța și sistemul de securitate al Republicii Moldova are multe plusuri, dar și minusuri, de care trebuie să fim conștienți și să întreprindem măsuri pentru diminuarea riscurilor care ne pot afecta pe fiecare dintre noi. Cum putem consolida siguranța și sistemul de securitate, vedeți în infograficul de mai jos. Acest infografic este parte a campaniei de informare pentru unitate și coeziune socială «toți pentru Moldova!», desfășurată de Asociația Presei […] The post Cum consolidăm siguranța și sistemul de securitate din RM? appeared first on NewsMaker.