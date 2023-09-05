DESEMNAREA OFICIALĂ A CANDIDAȚILOR LA FUNCŢIILE DE PRIMARI AI ORAȘELOR ȘI MUNICIPIILOR VA ÎNCEPE LA 6 SEPTEMBRIE - COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Infotag, 5 septembrie 2023 13:30
DESEMNAREA OFICIALĂ A CANDIDAȚILOR LA FUNCŢIILE DE PRIMARI AI ORAȘELOR ȘI MUNICIPIILOR VA ÎNCEPE LA 6 SEPTEMBRIE - COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
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