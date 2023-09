VIDEO Ministrul mediului confirmă: Terenul de la Stăuceni, examinat pentru construcția unei gunoiști

18:50

SUA sunt enervate de modul în care Ucraina luptă în război, arată The New York Times. Câțiva oficiali americani au declarat sub anonimat că trupele Kievului nu își concentrează forțele în zonele potrivite. Ei spun că pentru a accelera contraofensiva, Ucraina trebuie să vină cu o schimbare de tactică, iar forțele armate ar trebui să […] Articolul Tactica Ucrainei de război i-ar enerva pe oficialii SUA și ar pune în pericol contraofensiva apare prima dată în Realitatea.md.