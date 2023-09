Un parajurist al unui ONG din Chisinau si alti doi complici - plasati in arest, dupa ce ar fi pus in circulatie droguri de peste 150 de mii de lei. Ce au gasit procurorii in casele si automobilele acestora - VIDEO

Un parajurist al unui ONG din Chisinau si alti doi complici - plasati in arest, dupa ce ar fi pus in circulatie droguri de peste 150 de mii de lei. Ce au gasit procurorii in casele si automobilele acestora - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md